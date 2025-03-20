Синоптики спрогнозировали переменную облачность без осадков в Москве 20 марта
Переменная облачность, без осадков — такая погода ожидает жителей столичного региона в четверг, 20 марта. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.
Температура воздуха в Москве днем будет колебаться от +7 до +9 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до –2.
В Московской области днем синоптики обещают небольшой снег и от +3 до +8 градусов, а ночью температура может упасть до –5.
Ожидается западный ветер со скоростью 5–10 м/с.
Атмосферное давление составит 753–754 мм ртутного столба.
Ранее, 19 марта, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал, что в начале следующей недели столбики термометров в столице могут подняться до отметки +14 градусов.