Избранный канцлер Германии, лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц производит «странное впечатление» на фоне политики Соединенных Штатов. Об этом 19 марта заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

«Мерца понесло. Будущий канцлер Германии совсем потерял берега. <…> На фоне политики США Мерц производит всё более странное впечатление», — написал он в своем Telegram-канале.

Таким образом Пушков прокомментировал заявления лидера ХДС о том, что Россия якобы ведет войну против Европы.

Сенатор призвал депутатов бундестага посмотреть видеоархивы времен Великой Отечественной войны, чтобы вспомнить, что такое настоящая война и какие преступления совершила сама Германия.

«Мерц готовится воевать с Россией», — заключил Пушков.

Ранее в этот же день министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что требования России по конфликту на Украине являются неприемлемыми. Он добавил, что вопрос о гарантиях мира еще не достигнут. По его словам, на данный момент речь идет о прекращении огня, и при этих обстоятельствах одна сторона не может принимать условия.