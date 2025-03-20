Во Франции 36 человек пострадали в ДТП с четырьмя автобусами
В столичном регионе Франции четыре автобуса с военными попали в ДТП, 36 человек пострадали. Об этом в среду, 19 марта, сообщила газета Le Figaro.
«В каждом автобусе находилось около пятидесяти солдат, курсантов из армии, флота, военно-воздушных сил и жандармерии. Студенты возвращались с визита на авиабазу Эврё», — говорится в материале газеты.
По предварительным данным, пострадали 36 человек, один из них находится в тяжелом состоянии. Водитель одного из автобусов и двое студентов-жандармов были доставлены в военный госпиталь Перси.
Причины аварии пока не установлены.
В декабре прошлого года газета New York Post сообщила о том, что такси сбило группу пешеходов возле магазина Macy's на Манхэттене в Рождество, из-за чего пострадали пять человек и один ребенок. Уточнялось, что водитель такси, вероятно, почувствовал себя плохо и потерял контроль над автомобилем.