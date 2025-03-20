В России создали новую установку для производства микроэлектроники

В Научно-исследовательском институте точного машиностроения (НИИТМ, входит в группу компаний «Элемент») создали опытный образец первой в стране установки для плазмохимического осаждения (ПХО) на кремниевых пластинах диаметром 300 мм.

Как рассказали разработчики, ПХО — это один из базовых процессов при производстве микросхем. До недавнего времени такие машины закупались за рубежом. Отечественные же установки помогут в укреплении технологического суверенитета страны. Кроме того, для государств, которые заинтересованы в развитии микроэлектроники, российские производители могут стать альтернативными поставщиками оборудования.

«Новый комплекс предназначен для обработки кремниевых пластин диаметром 300 мм с возможностью изменения конфигурации для работы с пластинами 200 мм. Это дает возможность тестировать работу установки на производствах с учетом действующих 200-миллиметровых технологических процессов и обеспечить своевременную подготовку к переходу на работу на 300-миллиметровых пластинах», — рассказал «Известиям» начальник отдела перспективных разработок НИИТМ Георгий Ерицян.

Он отметил, что разработчикам удалось в короткий период локализовать производство составных частей. Вместе с тем базовые технологические процессы, созданные в рамках проекта, не уступают импортным аналогам.

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