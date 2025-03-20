Кубинские СМИ приветствовали решение Трампа закрыть финансируемые Белым домом медиа

Кубинские государственные СМИ приветствовали решение администрации президента США Дональда Трампа закрыть финансируемые Белым домом медиа, которые долгое время продвигали политику Вашингтона на Кубе. Об этом 19 марта сообщило агентство Reuters.

Уточняется, что среди новостных служб, пострадавших во всем мире, были закрыты управление вещания Кубы, Radio Marti и онлайн-платформа Marti Noticias, миссия которой, согласно их веб-сайту, заключалась в предоставлении «кубинскому народу новостей и информации без цензуры».

Кубинское государственное новостное агентство Cubadebate приветствовало решение Трампа, назвав программы «самым дорогим, неудачным и коррумпированным коммуникационным проектом в истории Соединенных Штатов».

«Самые гнилые из этих программ направлены против Кубы, страны, против которой были потрачены миллиарды долларов, но она не смогла свергнуть (кубинскую) революцию», — прокомментировал главный редактор Cubadebate Рэнди Алонсо.

Накануне председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Агентство США по международному развитию (USAID) целенаправленно финансировало свержение неугодной власти и цветные революции по всему миру.

Она также отметила, что Россия не раз предупреждала на крупных международных площадках о вредоносной деятельности USAID и поддержке террористических организаций.

Американский миллиардер Илон Маск 3 февраля сообщил о запуске процесса по ликвидации USAID. Бизнесмен отметил, что агентство не подлежит восстановлению и его нужно закрывать.