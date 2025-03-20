Глава минэнерго не увидел проблем в передаче АЭС Украины под управление США
Глава министерства энергетики США Крис Райт заявил, что не видит проблемы в передаче атомной электростанции (АЭС) Украины под руководство Соединенных Штатов. Соответствующее заявление он сделал 18 марта в интервью телеканалу Fox News.
«Нет проблем, мы можем это сделать», — передает его слова корреспондент телеканала Лукас Томлинсон в социальной сети X (бывш. Twitter).
По мнению Райта, если передача украинских АЭС под управление США поможет урегулировать конфликт, то Штаты «без проблем» сделали бы это.
Ранее, 18 марта, генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявил, что ядерная безопасность стоит в числе приоритетов России в рамках урегулирования конфликта на Украине. Он добавил, что Запорожская АЭС и Курская электростанция находятся в зоне особого внимания. По его словам, вопрос урегулирования должен соблюдать все условия для безопасности работы ядерных объектов РФ.