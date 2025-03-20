В Москве пожарные спасли троих человек из горящей квартиры

В Москве пожарные спасли троих человек, в том числе одного ребенка, из горящей квартиры в жилом доме на улице 8 Марта. Об этом 20 марта сообщили в пресс-службе МЧС по городу.

«До прибытия пожарно-спасательных подразделений из здания самостоятельно вышли 20 человек. С помощью спасустройств из горящей квартиры огнеборцы спасли трех человек, один из них — ребенок», — уточнили в Telegram-канале ведомства.

Площадь возгорания составила 100 кв. м, в настоящее время оно уже ликвидировано. В операции были задействованы 59 человек личного состава МЧС, а также 14 единиц техники.

16 марта в подмосковном Реутове произошло возгорание на складе для хранения оборудования для страйкбола. Уточняется, что огонь был локализован на площади 604 кв. м. По данным ведомства, пострадавших нет. На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, как от здания поднимаются клубы черного дыма.