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Рядовой Беккеров эвакуировал из-под обстрела 10 раненых военнослужащих

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Старший лейтенант Дмитрий Галицкий командовал штурмовым подразделением и получил задачу захватить опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ). В Минобороны России в четверг, 20 марта, рассказали о подвигах военнослужащих армии РФ в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Галицкий заранее выявил места размещения вражеских наблюдательных постов, чтобы приблизиться к опорнику незамеченными с разных сторон и взять цель в окружение. Старший лейтенант ворвался в опорный пункт в первых рядах, смело и решительно командуя российскими военнослужащими и контролируя положение.

В ходе боя Галицкий был ранен, однако вернулся на помощь штурмовикам сразу после получения медицинской помощи. В результате ВСУ были вынуждены отступить, опорный пункт перешел под контроль российской армии.

Также в Минобороны отметили мужественные и самоотверженные действия рядового Михаила Беккерова, который в составе подразделения мотострелков выполнял задачи по эвакуации с линии боевого соприкосновения российских военнослужащих, получивших ранения.

В ходе одного из боестолкновений Беккеров сумел оказать медицинскую помощь 10 раненым российским военнослужащим. Находясь под непрекращающимся шквальным огнем, с риском для жизни рядовой переместил пострадавших в безопасное место и погрузил на эвакуационный автомобиль. Раненые были доставлены в госпиталь для дальнейшего лечения.

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Ранее, 19 марта, в Минобороны отмечали мужество и решимость старшего лейтенанта Михаила Чигаркова, который командовал инженерно-саперным взводом и проделывал проход в минно-взрывных заграждениях ВСУ.

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