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Израиль рассказал о новом формате переговоров с ХАМАС

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Фото: REUTERS/Mahmoud Issa
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Израиль отныне не будет приостанавливать боевые действия, чтобы вести переговоры с ХАМАС, подтвердил «Известиям» советник израильского премьер-министра Дмитрий Гендельман.

Боевые воздействия: зачем Израиль возобновил военную операцию в Газе
Второй этап сделки с ХАМАС по освобождению заложников оказался под угрозой

«Израиль возобновил военные действия после того, как ХАМАС отказалось от согласованного посредниками плана освобождения заложников. Последующие переговоры будут проходить «под огнем» и с позиции силы. Израиль не намерен останавливать военную операцию до достижения целей: уничтожения власти ХАМАС и возврата наших похищенных», — добавил он.

В плену у ХАМАС до сих пор остается 59 израильских заложников, среди которых и уроженец Донбасса Максим Харкин.

19 марта, на следующий день после возобновления ударов по сектору Газа, Армия обороны Израиля объявила о начале наземной операции в центральной и южной частях палестинского анклава.

В палестинском движении накануне предупредили, что своими действиями Израиль фактически обрекает заложников на смерть.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Встречный риск: Израиль не стал называть временные рамки операции в Газе

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