Израиль рассказал о новом формате переговоров с ХАМАС
Израиль отныне не будет приостанавливать боевые действия, чтобы вести переговоры с ХАМАС, подтвердил «Известиям» советник израильского премьер-министра Дмитрий Гендельман.
«Израиль возобновил военные действия после того, как ХАМАС отказалось от согласованного посредниками плана освобождения заложников. Последующие переговоры будут проходить «под огнем» и с позиции силы. Израиль не намерен останавливать военную операцию до достижения целей: уничтожения власти ХАМАС и возврата наших похищенных», — добавил он.
В плену у ХАМАС до сих пор остается 59 израильских заложников, среди которых и уроженец Донбасса Максим Харкин.
19 марта, на следующий день после возобновления ударов по сектору Газа, Армия обороны Израиля объявила о начале наземной операции в центральной и южной частях палестинского анклава.
В палестинском движении накануне предупредили, что своими действиями Израиль фактически обрекает заложников на смерть.
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