Reuters сообщило об отмене Турцией ограничений на экспорт пшеницы

Начиная со среды, 19 марта, власти Турции отменили введенные ранее ограничения на экспорт выращиваемой в стране пшеницы. Об этом в тот же день сообщило агентство Reuters.

«Турция со среды разрешает беспошлинный импорт пшеницы по схеме экспорта муки», — передает агентство.

Импорт пшеницы был ограничен прошлым летом на фоне низкого урожая у местных фермеров.

16 марта первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров заявил об ожидаемом увеличении поставок сельхозпродукции из РФ в Катар. Он уточнил, что по итогам минувшего года российская сторона поставила в Катар сельхозпродукцию на общую стоимость $65,2 млн. По его словам, это превысило показатели 2023 года.