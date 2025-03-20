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Из Суджанского района Курской области с 12 марта эвакуировали более 520 человек

Reuters сообщило об отмене Турцией ограничений на экспорт пшеницы

Reuters: Турция сняла ограничение на экспорт пшеницы
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Начиная со среды, 19 марта, власти Турции отменили введенные ранее ограничения на экспорт выращиваемой в стране пшеницы. Об этом в тот же день сообщило агентство Reuters.

«Турция со среды разрешает беспошлинный импорт пшеницы по схеме экспорта муки», — передает агентство.

Импорт пшеницы был ограничен прошлым летом на фоне низкого урожая у местных фермеров.

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16 марта первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров заявил об ожидаемом увеличении поставок сельхозпродукции из РФ в Катар. Он уточнил, что по итогам минувшего года российская сторона поставила в Катар сельхозпродукцию на общую стоимость $65,2 млн. По его словам, это превысило показатели 2023 года.

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