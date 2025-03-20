Глава ВГА заявил о стягивании крупных сил ВСУ в Харьковской области
Обстановка на территории Харьковской области остается крайне сложной, Вооруженные силы Украины (ВСУ) подтягивают крупные силы на купянском и волчанском направлениях, рассказал в интервью «Известиям» глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
«Наши ребята удерживают позиции в тех населенных пунктах, в которых уже закрепились. Это порядка 70 поселков, освобожденных в Харьковской области. Линия фронта остается достаточно статичной, несмотря на то, что украинские вооруженные формирования постоянно атакуют наши позиции, усиливаются, постоянно проводят ротации, подтягивают боекомплект. Мы это наблюдаем ежедневно. Местные жители говорят, что на купянском и волчанском направлениях подтягиваются достаточно крупные силы», — рассказал Ганчев.
По его словам, мирные жители сталкиваются с большим количеством обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины.
«Применяются как артиллерия, так и дроны. Уже многие проживающие на территории Харьковской области столкнулись лично с этими проблемами: разрушенные дома, уничтоженный транспорт, покалеченные люди. Обстановка не улучшается», — отметил глава ВГА Харьковской области.
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«Верю, что вся наша земля будет освобождена»