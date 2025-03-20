Реклама
Прямой эфир
Мир
Трамп согласился работать над запросом Киева о поставке дополнительных систем ПВО
Мир
На Украине продлили арест бывшему командиру ВСУ Роману Червинскому
Мир
В РФ заявили о приравнивании миротворцев Европы на Украине к вовлечению в конфликт
Мир
СМИ сообщили о попытке США ликвидировать одного из лидеров хуситов в Сане
Спорт
Дзюба прокомментировал свой 31-й гол за национальную команду
Мир
Вучич заявил о вере в развитие сотрудничества с НАТО после встречи с Рютте
Мир
МИД заявил протест послу Молдавии в связи с блокадой дипмиссии РФ в Кишиневе
Армия
Борт с освобожденными из плена бойцами ВС РФ приземлился в Москве
Мир
Al Masirah сообщил об ударе США по йеменской столице Сане
Мир
Ужесточение импортных пошлин привело к росту инфляционных ожиданий в США
Мир
Глава РФПИ указал на готовность администрации Трампа к диалогу с РФ
Мир
Турецкая оппозиция анонсировала митинги в поддержку Имамоглу 23 марта
Экономика
Глава ВТБ Костин заявил о ненужности SWIFT
Спорт
Футболисты сборной России разгромили Гренаду в товарищеском матче
Мир
Арестованного мэра Стамбула обвинили в пособничестве терроризму и мошенничестве
Спорт
Экс‑футболист сборной Черногории Делибашич умер на 44‑м году жизни
Общество
Из Суджанского района Курской области с 12 марта эвакуировали более 520 человек

Глава ВГА заявил о стягивании крупных сил ВСУ в Харьковской области

0
EN
Фото: REUTERS/Stringer
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Обстановка на территории Харьковской области остается крайне сложной, Вооруженные силы Украины (ВСУ) подтягивают крупные силы на купянском и волчанском направлениях, рассказал в интервью «Известиям» глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

Заявления о порядке: что Путин сказал про взятие Харькова и расчеты с КНР
Во время визита в Харбин президент не только прокомментировал основные международные темы, но и ответил на личные вопросы

«Наши ребята удерживают позиции в тех населенных пунктах, в которых уже закрепились. Это порядка 70 поселков, освобожденных в Харьковской области. Линия фронта остается достаточно статичной, несмотря на то, что украинские вооруженные формирования постоянно атакуют наши позиции, усиливаются, постоянно проводят ротации, подтягивают боекомплект. Мы это наблюдаем ежедневно. Местные жители говорят, что на купянском и волчанском направлениях подтягиваются достаточно крупные силы», — рассказал Ганчев.

По его словам, мирные жители сталкиваются с большим количеством обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины.

«Применяются как артиллерия, так и дроны. Уже многие проживающие на территории Харьковской области столкнулись лично с этими проблемами: разрушенные дома, уничтоженный транспорт, покалеченные люди. Обстановка не улучшается», — отметил глава ВГА Харьковской области.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Виталия Ганчева «Известиям»:

«Верю, что вся наша земля будет освобождена»

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025