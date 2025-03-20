Больше 50% поездов на зеленой ветке метро Москвы обновят к концу 2025 года
К концу 2025 года в Москве на Замоскворецкой линии метро обновят более 50% поездов. Об этом в среду, 19 марта, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Он уточнил, что к концу года по линии будет следовать около 45 самых современных российских поездов состава «Москва-2024».
«Сегодня зеленая линия — одна из самых востребованных. Ежедневно по ней совершают более 800 тыс. поездок», — цитирует Ликсутова агентство городских новостей «Москва».
Московский метрополитен является мировым лидером по темпам обновления подвижного состава. В 2024 году в метро приняли 36 поездов «Москва-2024», разработанных российскими специалистами. В 2025 году планируется получить еще 34 состава, которые выйдут на Замоскворецкую и новые участки Троицкой линии, отмечает «Москва 24».
С 2010 года количество современных вагонов увеличилось почти в шесть раз. К 2030 году доля новых поездов в метро составит порядка 90%, сообщает сайт kp.ru.
15 марта мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что впервые за 70 лет на Кольцевой линии столичного метрополитена откроется новая станция — «Достоевская». Поскольку работы ведутся в зоне исторической застройки, строители используют особые способы возведения туннелей.