Reuters узнало о намерении Каллас предложить предоставить Украине 2 млн снарядов

Глава европейской дипломатии Кая Каллас предложит предоставить Украине 2 млн патронов на саммите лидеров Евросоюза (ЕС), который состоится в четверг, 20 марта. Об этом 19 марта сообщает агентство Reuters со ссылкой на письмо.

«Каллас настаивает на том, чтобы одна часть плана была согласована в качестве первого шага, написав в письме министрам иностранных дел и обороны ЕС, что 2 млн патронов стоимостью €5 млрд «доступны на рынке и могут быть поставлены в 2025 году», — передает агентство.

По данным Reuters, Каллас намерена убеждать европейских лидеров на заседании Евросовета о важности предоставления Украине 2 млн крупнокалиберных артиллерийских боеприпасов.

Ранее в этот день министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми сообщил, что Великобритания и Европейский союз ведут переговоры об ускорении поставок оружия на Украину в преддверии потенциального полного прекращения огня. Он заявил, что на встрече в Лондоне с Каллас он обсудил возможность отправки дополнительной военной поддержки Киеву до того, как будет осуществлено какое-либо широкое прекращение боевых действий.