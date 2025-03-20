Реставрацию кинотеатра «Ударник» в Москве планируют завершить в 2027 году
Завершить реставрацию исторического здания кинотеатра «Ударник» в Москве планируется в 2027 году. Об этом в среду, 19 марта, сообщил мэр столицы Сергей Собянин во время осмотра работ на объекте.
Кинотеатр расположен на острове Балчуг. Здание является памятником архитектуры.
«Главное, что это объект, где было первое звуковое кино в России. Здесь были премьеры фильмов, таких как «Чапаев», «Тихий Дон», «Веселые ребята» и так далее. Проводилось очень много кинофестивалей начиная с советских времен», — приводит слова чиновника агентство городских новостей «Москва».
До реставрации кинотеатр находился в аварийном состоянии. Работы начались в IV квартале 2023 года и проводятся за счет частных инвестиций.
Специалистам предстоит раскрыть заложенные проемы на фасаде кинотеатра, сохранить и воссоздать куполообразные потолки на первом этаже, очистить поверхности фасадов от многочисленных слоев краски, удалить ремонтные штукатурные вставки, заменить окна и двери, усилить сохранившиеся конструкции, отмечает «Москва 24». Помимо этого, планируется восстановить терразитовую штукатурку главных фасадов и металлические балконные ограждения, пишет сайт kp.ru. После завершения работ в кинотеатре будет работать большой кинозал с трансформируемой сценой, несколько небольших кинозалов и книжный магазин, кафе, сообщает НСН.
Собянин напомнил, что в городе реализуется большая программа по строительству, реконструкции и созданию целого ряда культурных объектов — домов и дворцов культуры, театров, десятков кинотеатров.