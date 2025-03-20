Глава МО Австрии подчеркнула необходимость ЕС защищать себя без США

Евросоюз (ЕС) должен защищать себя и без США. Об этом в среду, 19 марта, заявила министр обороны Австрии Клаудия Таннер в интервью газете Die Presse.

«Существует ощутимая обеспокоенность тем, что США больше не могут рассматриваться как держава-покровитель. Поэтому мы в ЕС должны стать способными защитить себя», — сказала Таннер.

Она добавила, что в ближайшие пять лет основными рисками для республики будут гибридные угрозы, включая кампании по дезинформации, а также «обострение ситуации со стороны России, в особенности на Западных Балканах».

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 18 марта заявила, что Европа к 2030 году должна иметь сильную оборону, для этого необходимы перевооружение и развитие возможностей для надежного сдерживания. В частности, для этого следует увеличить инвестиции в производство систем противовоздушной и противоракетной обороны, а также всех современных типов дронов и антидроновых систем.