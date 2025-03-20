Орбан предрек Европе скорый развал в случае продолжения правления либералов

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предупредил Евросоюз о «скором развале», если либералы не будут отстранены от власти в союзе. Соответствующее заявление он сделал 19 марта на церемонии вручения премии Яноша Хуньяди в Брюсселе.

«Прогрессисты захватили власть и правят в Брюсселе. Если мы это не изменим, то Европа скоро развалится на глазах», — цитирует его венгерское телеграфное агентство (MTI).

Венгерский лидер также указал на вмешательство во внутренние дела других государств различных фондов, которые финансируются американским миллиардером Джорджем Соросом.

«Я убежден, что либеральная элита в Брюсселе не должна оставаться на своем месте. Европе нужно новое патриотическое руководство, которое заботится не о собственной власти, а об укреплении Европы наций», — добавил он.

18 марта парламент Венгрии принял резолюцию, направленную против участия страны в военных заимствованиях ЕС по программе перевооружения, включая средства на вооружение Украины. Уточняется, что при этом Венгрия признает важность укрепления оборонного потенциала Европы.