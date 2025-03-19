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Дзюба прокомментировал свой 31-й гол за национальную команду

Дзюба: лучшим себя не считаю, но хочется как можно больше закрепить свой такой результат
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Фото: СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Дарья Исаева
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Нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба 19 марта прокомментировал свой 31-й гол за национальную команду, после которого он стал лучшим бомбардиром в ее истории.

«Это неожиданно для меня, но, как я и думал, гимн меня больше, если честно, прям так душу затронул. Я плакал, надеюсь, это было не видно. Я думал, что сдержусь, но в моменте прям… Я прям правда соскучился по битве», — рассказал он «Известиям».

При этом спортсмен заявил, что не считает себя лучшим игроком в истории сборной.

«Лучшим себя не считаю, но, в любом случае, пока сколько есть мне отведено. Хочется как можно больше закрепить свой такой результат. А в будущем просто смотреть и наслаждаться. И уже если кто-нибудь когда-нибудь побьет, то я буду только рад», — отметил он.

Дзюба также отметил, что всегда готов помогать сборной России, однако сейчас ему необходимо восстановиться.

«Сейчас мне нужно восстановиться, потому что за последнее время очень много матчей было. И мне нужно сейчас привести себя в порядок. <…> Я бы с удовольствием еще в этой игре подвигался, но наглеть тоже нехорошо. Ребятам надо играть тоже. Я им желаю всем удачи», — заключил футболист.

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Нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба забил свой 31-й гол за национальную команду, став лучшим бомбардиром в ее истории. Это произошло в матче против Гренады, который проходит 19 марта на «ВТБ Арене» в Москве.

РФС 13 марта сообщил, что Артем Дзюба вошел в состав сборной России на товарищеские матчи против команд Гренады и Замбии. В последний раз он играл за сборную страны в июне 2021 года в матче чемпионата Европы против Дании.

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