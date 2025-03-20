Орбан раскритиковал вмешательство во внутренние дела государств — членов ЕС

Премьер-министр Виктор Орбан указал на политику двойных стандартов по отношению к государствам-членам Евросоюза (ЕС), а также призвал отстранить «либеральную элиту» от власти в союзе. Соответствующее заявление он сделал 19 марта на церемонии вручения премии Яноша Хуньяди в Брюсселе.

«Необходимо обеспечить, чтобы правила применялись ко всем европейским государствам-членам одинаково и единообразно. Агентов сети [Джорджа] Сороса следует исключить из состава Еврокомиссии, а коррумпированных лоббистов убрать из Европарламента. <...> Европейский Союз не может быть финансовой сетью, целью которой является ослабление национальных правительств», — приводит его слова венгерское телеграфное агентство (MTI).

Орбан также указал на недопустимость вмешательства ЕС во внутренние дела суверенных государств.

«Прогрессисты захватили власть и правят в Брюсселе. Если мы это не изменим, то Европа скоро развалится на глазах. Я убежден, что либеральная элита в Брюсселе не должна оставаться на своем месте. Европе нужно новое патриотическое руководство, которое заботится не о собственной власти, а об укреплении Европы наций», — сообщил он.

15 марта Орбан заявил о намерении ЕС «колонизировать» Украину. По словам венгерского премьер-министра, европейские лидеры считают, что Киев должен продолжить конфликт и в результате сможет получить членство в ЕС, за которое, как он отметил, европейцам «еще придется расплачиваться».