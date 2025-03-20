Аналитики зафиксировали стагнацию стоимости жилья всех форматов

В феврале на первичном рынке наблюдается стагнация стоимости квартир всех форматов, сообщили «Известиям» аналитики «Яндекс Недвижимости». По итогам месяца квадратные метры студий в новостройках больше всего снизились в цене в Краснодаре и Ростове-на-Дону. При этом трешки подорожали в Санкт-Петербурге и Волгограде. Медианная цена квадратного метра за этот период незначительно выросла во всех типах квартир в городах-миллионниках России и составила 180 тыс. рублей.

«В феврале на рынке первичной недвижимости наблюдается стагнация стоимости квадратного метра в квартирах разных форматов комнатности. Это обусловлено возвращением в экспозицию объявлений, которые были временно сняты с продажи в январе. В некоторых регионах наблюдается небольшое увеличение стоимости «квадрата», что можно объяснить появлением некоторого количества высокобюджетных вариантов, которые выводятся в продажу, так как спрос на жилье более дорогих классов остается стабильным», — пояснил «Известиям» коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров.

По данным исследования, в феврале квадратные метры студий в новостройках подешевели в нескольких городах-миллионниках. Так, снижение стоимости зафиксировано в Краснодаре (–4,8% за месяц, до 172 тыс. рублей), Ростове-на-Дону (–4,5%, до 145 тыс. рублей), Уфе (–4,3%, до 153 тыс. рублей), Санкт-Петербурге (–3,6%, до 260 тыс. рублей) и Казани (–0,6%, до 267 тыс. рублей).

В Волгограде медианная стоимость «квадрата» в первичных студиях снизилась на 0,2% и составила 171 тыс. рублей. Стагнация цены метра также зафиксирована в Воронеже (144 тыс. рублей) и Самаре (134 тыс. рублей).

Рост медианной стоимости «квадрата» в студиях зафиксирован в Екатеринбурге (+0,6% за месяц, до 177 тыс. рублей), Перми (+2,4%, до 170 тыс. рублей), Москве (+2,6%, до 383 тыс. рублей), Нижнем Новгороде (+4,2%, до 228 тыс. рублей), Новосибирске (+6,6%, до 190 тыс. рублей).

Медианная стоимость квадратного метра однокомнатных квартир в новостройках сократилась в трех городах-миллионниках. Среди них Краснодар (–7% за месяц, до 159 тыс. рублей), Санкт-Петербург (–2,4% за месяц, до 271 тыс. рублей) и Ростов-на-Дону (–1,2% за месяц, до 144 тыс. рублей). Максимальное подорожание зафиксировано в Новосибирске (+9,4% за месяц, до 169 тыс. рублей). Рост связан с вымыванием наиболее дешевых предложений на рынке.

Квадратные метры двухкомнатных квартир на первичном рынке подешевели в Краснодаре (–4,8% за месяц, до 137 тыс. рублей), Красноярске (–4,2% за месяц, до 145 тыс. рублей), Ростове-на-Дону (–1,6% за месяц, до 139 тыс. рублей).

Медианная цена квадратного метра в двушках за месяц стагнировала в Казани (214 тыс. рублей), Нижнем Новгороде (176 тыс. рублей) и Самаре (125 тыс. рублей).

При этом двушки подорожали в Новосибирске (+5,2% за месяц, до 165 тыс. рублей), в Волгограде (+2%, до 141 тыс. рублей), Воронеже (+1,9%, до 130 тыс. рублей), Москве (+1,4%, до 384 тыс. рублей), Уфе (+1,3%, до 165 тыс. рублей), Омске (+1,1%, до 140 тыс. рублей) и Екатеринбурге (+1,1%, до 156 тыс. рублей), Санкт-Петербурге (+1%, до 295 тыс. рублей) и Перми (+0,7%, до 157 тыс. рублей).

В январе городами с самыми дешевыми квадратными метрами квартир на первичном рынке стали Самара, Волгоград и Воронеж. Также самые недорогие «квадраты» в отдельных форматах квартир отмечались в Уфе, Ростове-на-Дону и Краснодаре.

Ранее, 14 февраля, руководитель центра загородной недвижимости федеральной компании «Этажи» Антон Сауков сообщил «Известиям», что в России значительно вырос объем предложения в сегменте земельных участков по сравнению с январем — февралем 2024-го. По его словам, их выставляют на продажу не только те россияне, что приобретали их в инвестиционных целях, но и мелкие застройщики, которые реализуют часть своего земельного фонда, чтобы высвободить оборотные средства на фоне введения эскроу-счетов и просадки спроса в сегменте строительства.