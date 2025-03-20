На Украине продлили арест бывшему командиру ВСУ Роману Червинскому

На Украине суд продлил решение о заключении бывшего командира ВСУ Романа Червинского под круглосуточный домашний арест. Об этом 19 марта сообщил телеканал «Общественное».

«Печерский районный суд Киева 19 марта продлил меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста для Романа Червинского до 20 мая», — передает канал со ссылкой на адвоката.

Бывший военный был задержан в апреле 2023 года. Его были предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий и госизмене. Позже к ним добавились и получение взятки.

Контрразведка РФ летом 2022 года смогла сорвать операцию ВСУ по угону российских военных самолетов. Также оперативники получили доступ к сведениям, благодаря которым российские военные смогли поразить ряд важных целей на территории Украины, в том числе аэродром Канатово. Впоследствии Служба безопасности Украины (СБУ) признала, что ответственность за провал операции и раскрытие секретных данных лежит на участвовавших в этом бойцах ВСУ, которые якобы принимали самовольные решения.

16 марта на Украине суд арестовал на два месяца подозреваемого в убийстве одного из организаторов поджога Дома профсоюзов в Одессе в 2014 году Демьяна Ганула (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), старшего лейтенанта ВСУ Сергея Шалаева. Срок его ареста продлится до 12 мая. Согласно опубликованным изданием кадрам, на заседании Шалаев находился в каске и бронежилете.