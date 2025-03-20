СМИ сообщили о попытке США ликвидировать одного из лидеров хуситов в Сане
Армия США нанесла удары по району Эс-Саура в йеменской столице Сана с целью ликвидировать одного из лидеров мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситы). Об этом в среду, 19 марта, сообщает телеканал Al Arabiya.
При это не уточняется, был ли он ликвидирован.
По последним данным, в результате атак США в Сане получили ранения семь женщин и двое детей.
Кроме того, Вооруженные силы (ВС) США нанесли удар по ферме в районе Эль-Хазм в Сане, погибло несколько животных.
Об ударах Соединенных Штатов по йеменской столице стало известно ранее в этот день.
17 марта, сообщалось, что десятки йеменских хуситов из мятежного движения «Ансар Аллах» погибли при ударах Соединенных Штатов по территории провинции Ходейда. За день до этого хуситы «Ансар Аллах» заявили, что выйдут на новый уровень эскалации, если США продолжат бомбардировки по территории Йемена.