Психолог перечислила главные причины повышенной тревожности

Психолог Юлия Габерштейн рассказала, от каких причин зависит развитие повышенной тревожности.

В беседе с «Радио 1» в среду, 19 марта, специалист отметила, что чаще всего на развитие тревожности влияют детские травмы. Это может быть развод родителей, когда ребенку пришлось взять на себя взрослые обязательства, видя, что мать или отец не справляются с ситуацией, и тревожиться за всю семью. В дальнейшем это приводит к обсессивно-компульсивному расстройству. Также тревожность может появиться из-за генетической предрасположенности.

Психолог указала на то, что повышенную тревожность также может вызвать непрожитая сложная ситуация — например, насилие, о котором человек никому не сказал, или потеря близкого. В этом случае важно определить причину, чтобы выяснить, идет ли речь о нехватке серотонина, или же требуется когнитивно-поведенческая терапия.

Также 19 марта психолог Диана Машкова предупредила, что детские травмы оказывают серьезное влияние на психику ребенка и могут вызвать душевные страдания во взрослом возрасте. По ее словам, основные факторы риска включают физическое и эмоциональное насилие, пренебрежение нуждами ребенка, конфликты родителей и зависимость одного из них. Также к тревожности могут привести регулярная критика, обесценивание, наказание молчанием, сообщает 360.ru.

14 марта клинический психолог Екатерина Орлова рассказала о причинах выгорания у молодых людей. Так, по ее словам, к чрезмерному стрессу и чувству выгорания могут приводить настойчивое стремление к успеху и конкуренция, а также недостаток навыков управления стрессом и решения конфликтов, пишет RT.

В феврале клинический психолог Ольга Иванникова заявила, что пациенты с тревожным расстройством должны обращаться как к психиатру, так и к психологу, поскольку только комплексная работа позволит эффективно решить проблему. По ее словам, важно разбираться, что именно привело к проблеме, отмечает НСН.

Также в феврале психолог Алиса Решетникова рассказала о пользе телесно-двигательной терапии для снижения тревожности и улучшения эмоционального состояния. По ее словам, это способ работы с психикой через осознанное движение и телесные ощущения.

Ранее Pravda.Ru со ссылкой на экспертов из Школы экологических и естественных наук при университете Бангора в Великобритании писала, что созерцание природных ландшафтов способствует снижению тревожности.