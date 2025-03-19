Реклама
Прямой эфир
Мир
Трамп согласился работать над запросом Киева о поставке дополнительных систем ПВО
Мир
На Украине продлили арест бывшему командиру ВСУ Роману Червинскому
Мир
В РФ заявили о приравнивании миротворцев Европы на Украине к вовлечению в конфликт
Мир
СМИ сообщили о попытке США ликвидировать одного из лидеров хуситов в Сане
Спорт
Дзюба прокомментировал свой 31-й гол за национальную команду
Мир
Вучич заявил о вере в развитие сотрудничества с НАТО после встречи с Рютте
Мир
МИД заявил протест послу Молдавии в связи с блокадой дипмиссии РФ в Кишиневе
Армия
Борт с освобожденными из плена бойцами ВС РФ приземлился в Москве
Мир
Al Masirah сообщил об ударе США по йеменской столице Сане
Мир
Ужесточение импортных пошлин привело к росту инфляционных ожиданий в США
Мир
Глава РФПИ указал на готовность администрации Трампа к диалогу с РФ
Мир
Турецкая оппозиция анонсировала митинги в поддержку Имамоглу 23 марта
Экономика
Глава ВТБ Костин заявил о ненужности SWIFT
Спорт
Футболисты сборной России разгромили Гренаду в товарищеском матче
Мир
Арестованного мэра Стамбула обвинили в пособничестве терроризму и мошенничестве
Спорт
Экс‑футболист сборной Черногории Делибашич умер на 44‑м году жизни
Общество
Из Суджанского района Курской области с 12 марта эвакуировали более 520 человек

Психолог перечислила главные причины повышенной тревожности

Психолог Габерштейн: повышенная тревожность возникает из-за детских травм
0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Психолог Юлия Габерштейн рассказала, от каких причин зависит развитие повышенной тревожности.

В беседе с «Радио 1» в среду, 19 марта, специалист отметила, что чаще всего на развитие тревожности влияют детские травмы. Это может быть развод родителей, когда ребенку пришлось взять на себя взрослые обязательства, видя, что мать или отец не справляются с ситуацией, и тревожиться за всю семью. В дальнейшем это приводит к обсессивно-компульсивному расстройству. Также тревожность может появиться из-за генетической предрасположенности.

Психолог указала на то, что повышенную тревожность также может вызвать непрожитая сложная ситуация — например, насилие, о котором человек никому не сказал, или потеря близкого. В этом случае важно определить причину, чтобы выяснить, идет ли речь о нехватке серотонина, или же требуется когнитивно-поведенческая терапия.

Говорят и не показываются: как работает анонимная служба психологической помощи
Ежегодно специалисты принимают до 60 тыс. звонков

Также 19 марта психолог Диана Машкова предупредила, что детские травмы оказывают серьезное влияние на психику ребенка и могут вызвать душевные страдания во взрослом возрасте. По ее словам, основные факторы риска включают физическое и эмоциональное насилие, пренебрежение нуждами ребенка, конфликты родителей и зависимость одного из них. Также к тревожности могут привести регулярная критика, обесценивание, наказание молчанием, сообщает 360.ru.

14 марта клинический психолог Екатерина Орлова рассказала о причинах выгорания у молодых людей. Так, по ее словам, к чрезмерному стрессу и чувству выгорания могут приводить настойчивое стремление к успеху и конкуренция, а также недостаток навыков управления стрессом и решения конфликтов, пишет RT.

В феврале клинический психолог Ольга Иванникова заявила, что пациенты с тревожным расстройством должны обращаться как к психиатру, так и к психологу, поскольку только комплексная работа позволит эффективно решить проблему. По ее словам, важно разбираться, что именно привело к проблеме, отмечает НСН.

Также в феврале психолог Алиса Решетникова рассказала о пользе телесно-двигательной терапии для снижения тревожности и улучшения эмоционального состояния. По ее словам, это способ работы с психикой через осознанное движение и телесные ощущения.

Ранее Pravda.Ru со ссылкой на экспертов из Школы экологических и естественных наук при университете Бангора в Великобритании писала, что созерцание природных ландшафтов способствует снижению тревожности.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025