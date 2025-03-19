Вучич заявил о вере в развитие сотрудничества с НАТО после встречи с Рютте

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что верит в дальнейшее развитие сотрудничества страны с НАТО после встречи с генеральным секретарем блока Марком Рютте. Соответствующее заявление он сделал в социальной сети Instagram (принадлежит компании Мeta, признанной экстремистской в РФ).

«У нас бесчисленное количество тем для разговора с генсеком Марком Рютте — от двустороннего сотрудничества Сербии и НАТО до ситуации в Боснии и Герцеговине. <…> Марк Рютте до сих пор был весьма корректен по отношению к Сербии, и я ему благодарен за это. Я уверен в еще более хорошем сотрудничестве Сербии и НАТО в будущем», — написал глава государства.

В этот день Вучич был в Брюсселе с официальным визитом, в ходе которого он провел деловой ужин с генсеком НАТО Рютте.

9 марта сербский лидер предрек изменения мирового политического порядка к концу 2025 года. Он считает, что США стремятся доминировать в западном мире и не хотят быть лишь одним из двух главных его центров. Он подчеркнул, что напряженность между Вашингтоном и Брюсселем будет только расти, особенно если учесть отношение американского лидера Дональда Трампа к ЕС.