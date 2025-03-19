В Ставрополе запустят трамвай с символикой 80-летия Победы
Трамвай и троллейбус, украшенные символикой 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, будут курсировать по улицам Ставрополя и Пятигорска к 9 Мая. Об этом сообщает пресс-служба регионального миндора.
Троллейбус запустили на линию в среду, 19 марта. Трамвай выйдет на улицы в предстоящие выходные. Также в общественном транспорте «Крайтранса» разместят плакаты, посвященные круглой дате.
В 2025 году 9 Мая отмечается 80 лет со дня победы в Великой Отечественной войне. В январе 1945 года армия СССР начала наступление на Берлин. По итогам боевых действий в 0:43 мск 9 мая главнокомандующими был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии, что послужило окончанием войны.
По случаю годовщины «Известия» запустили спецпроект «80 дней до Победы». В рамках него публикуются статьи «Известий» времен войны, полный список которых можно найти в электронном архиве.