Янычары любви: чего дожидались фанатки у отеля актера Джана Ямана

Поклонницы из разных городов приехали в Москву ради встречи с кумиром — звездой турдизи Джаном Яманом. Актер, известный зрителям по сериалам «Ранняя пташка» и «Мистер ошибка», прилетел в Россию, чтобы представить свой новый проект — исторический блокбастер «Эль Турко». Он исполнил там главную роль — янычара Балабана, бежавшего от казни и оказавшегося в итальянской деревушке Моэна. О том, как прошла премьера и зачем Джан Яман хочет выучить русский язык, — в материале «Известий».

«Я вижу, что люди здесь меня очень сильно любят!»

О том, что такое русское гостеприимство, «Мистер ошибка» и звезда «Ранней пташки» Джан Яман узнал, едва сойдя с трапа самолета. Актер прилетел в Москву в ночь на вторник, 18 марта. Несмотря на позднее время, в аэропорту собралось немало поклонниц. Встречали в лучших традициях — хлебом и солью. Тот, наверняка утомленный перелетом, не подал и вида и со всеми сделал селфи. В этом деле он за несколько дней пребывания в российской столице практиковался часто. Фанаты турецких сериалов, узнав, что кумир остановился в The Carlton Moscow, устроили у входа дежурство. Прошло для них оно успешно.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

— Я будто во сне! Он очень внимательный к поклонникам. Всем старается уделить время. Никого не обидел, со всеми сделал фотографии, раздал автографы! — поделилась впечатлениями с «Известиями» Юлия, которая специально приехала из Казани.

Ради встречи с кумиром фанаты слетелись из разных городов страны. У входа в отель они растянули плакаты, принесли флажки с его изображением и подарки.

— Мы очень любим Джана! Спасибо, что приехали, — сказала пенсионерка из Белгорода, обняв члена команды актера.

— I don’t speak, — с улыбкой ответил тот, всё же ответив на объятия.

Еще одна поклонница Наталья приехала из Омска.

Актер Джан Яман во время пресс-конференции Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

— Я приехала к своему кумиру, который меня вдохновляет, творчество которого мне очень нравится. Это тот актер, который умеет играть, говорить глазами. Джан Яман и как человек интересен и хорош. У него очень большое доброе сердце. Он занимается благотворительностью, — сказала она «Известиям».

Сам артист был удивлен такому вниманию и столь теплому приему. Об этом он рассказал журналистам во время пресс-конференции перед светской премьерой сериала «Эль Турко» в кинотеатре «Октябрь» 19 марта, ради которой и приехал в Россию.

— Съемки «Эль Турко» были непростыми, потому что, когда мы начали, был август, а потом постепенно становилось всё холоднее, а в некоторых сценах я был наполовину раздетым, пришлось померзнуть. Сейчас я приехал в Россию и снова мерзну (смеется). Но я вижу, что люди здесь меня очень сильно любят! Я не знал, что будет такая встреча, — сказал Джан Яман.

Актер к России тоже проникся особыми чувствами и признался, что ему было бы интересно однажды поработать и с российской актрисой. Кроме того, он надеется выучить наш язык.

Кадр из сериала «Эль Турко» Фото: Ay Yapim

— Я знаю, что в России прекрасная литература, отличные книги. Я надеюсь, что мне когда-нибудь удастся прочитать русскую литературу в оригинале, потому что она уникальна , — сказал Джан Яман.

Остался впечатлен актер и местной кухней. Даже пообещал вернуться на Масленицу.

— Мне очень понравился сегодняшний бранч. Еда отличная! Но подача была такой, что нам рассказывали про блюда минут 30, — пошутил актер. — В какой-то момент нам пришлось остановить официанта, потому что мы были очень голодные. То, что мы сегодня ели, должно было быть моей диетой, когда мы снимали «Эль Турко». Я тогда весил 102 кг, сейчас — 94. Эта еда помогла бы мне набрать массу.

Джан Яман на премьере «Эль Турко» в Москве

Джан Яман и без того обладатель стального пресса. А для проекта ему необходимо было стать еще крепче. В «Эль Турко», российская премьера которого состоится в онлайн-кинотеатре «Иви» 21 марта, актер играет роль мужественного и сильного янычара Хасана Балабана. Действие разворачивается в XVII веке . После поражения турок в битве за Вену его герой попадает в плен, но ему удается бежать незадолго до планируемой казни.

Джан Яман на премьере «Эль Турко» в Москве Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В итоге Балабан оказывается в деревушке Моэна, находящейся в итальянских Альпах. Там он встречает девушку Глорию, которая предлагает ему кров и помогает восстановиться после тяжелого ранения.

— Мне приходилось много тренироваться в зале, потому что я должен быть в хорошей физической форме. Но еще у меня был тренер, который учил меня ездить на лошадях. Я умею ездить верхом, но мне сказали забыть всё, что я знаю, и человек учил меня будто с нуля. У меня были тренировки по восемь часов, он мне рассказывал про лошадей, водил в конюшни. Я должен был видеть, что они едят, убирать за ними навоз, в том числе (смеется). И это не всё. С эмоциональной точки зрения мне тоже надо было подготовиться. Герой теряет много друзей, которых любил, — рассказал Джан Яман.

Производством проекта «Эль Турко» занималась кинокомпания Ay Yapım, подарившая миру один из главных хитов турдизи — сериал «Черная любовь» с Бураком Озчивитом.

Кадр из сериала «Черная любовь» Фото: Ay Yapim

— Я часто бываю в Москве, — признался владелец кинокомпании Ay Yapim Керем Чатай. — В последний раз я был здесь в августе прошлого года на Московской неделе кино. Тогда, правда, погода была получше, мне понравилось больше, потому что было теплее (смеется).

Новый проект компании — интернациональный. Главную женскую роль исполнила итальянская актриса Грета Ферро, известная по комедии «Сделано в Италии».

На светской премьере «Эль Турко» в столичном «Октябре» появилась самая известная поклонница турецких сериалов среди российских звезд Ксения Бородина, несмотря на то что чуть позднее у нее был самолет. Среди гостей также были телеведущий и музыкант Антон Лаврентьев, певица Анастасия Крайнова, блогер Маш Милаш и вновь многочисленные поклонницы Джана Ямана, которые встречали его, начиная с улицы у раскинувшейся там красной ковровой дорожки

Актер Джан Яман с блогером Маш Милаш Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Позднее уже со сцены гость столицы в компании сценариста сериала и владельца кинокомпании Ay Yapim поблагодарил публику за проявленную любовь и признался, что впервые будет смотреть собственный проект вместе со зрителями в зале.