Реклама
Прямой эфир
Мир
Трамп согласился работать над запросом Киева о поставке дополнительных систем ПВО
Мир
На Украине продлили арест бывшему командиру ВСУ Роману Червинскому
Мир
В РФ заявили о приравнивании миротворцев Европы на Украине к вовлечению в конфликт
Мир
СМИ сообщили о попытке США ликвидировать одного из лидеров хуситов в Сане
Спорт
Дзюба прокомментировал свой 31-й гол за национальную команду
Мир
Вучич заявил о вере в развитие сотрудничества с НАТО после встречи с Рютте
Мир
МИД заявил протест послу Молдавии в связи с блокадой дипмиссии РФ в Кишиневе
Армия
Борт с освобожденными из плена бойцами ВС РФ приземлился в Москве
Мир
Al Masirah сообщил об ударе США по йеменской столице Сане
Мир
Ужесточение импортных пошлин привело к росту инфляционных ожиданий в США
Мир
Глава РФПИ указал на готовность администрации Трампа к диалогу с РФ
Мир
Турецкая оппозиция анонсировала митинги в поддержку Имамоглу 23 марта
Экономика
Глава ВТБ Костин заявил о ненужности SWIFT
Спорт
Футболисты сборной России разгромили Гренаду в товарищеском матче
Мир
Арестованного мэра Стамбула обвинили в пособничестве терроризму и мошенничестве
Спорт
Экс‑футболист сборной Черногории Делибашич умер на 44‑м году жизни
Общество
Из Суджанского района Курской области с 12 марта эвакуировали более 520 человек

Ужесточение импортных пошлин привело к росту инфляционных ожиданий в США

ФРС: ужесточение импортных пошлин привело к росту инфляционных ожиданий в США
0
EN
Фото: AP/John Minchillo
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Ужесточение импортных пошлин привело к росту инфляционных ожиданий в Соединенных Штатах. Об этом 19 марта заявил председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции центробанка страны, Джером Пауэлл.

В среду на пресс-конференции он заявил, что ФРС сосредоточилась на «отделении от шума» при оценке того, как политика президента США Дональда Трампа может повлиять на экономические перспективы.

«Нам не нужно спешить с корректировкой нашей политической позиции», — передает его слова Yahoo.

Уточняется, что ФРС удерживает стоимость заимствований на стабильном уровне в течение двух заседаний подряд, поддерживая базовую процентную ставку в диапазоне 4,25–4,5%. Пауза последовала за тремя последовательными снижениями ставок в конце 2024 года.

Центральный банк также объявил, что начнет замедлять темпы изъятия казначейских облигаций с его баланса начиная с апреля, сократив количество казначейских облигаций, разрешенных к списанию, с $25 млрд до $5 млрд. При этом ФРС сохранит темпы сокращения ипотечных ценных бумаг на $35 млрд в месяц.

Чиновники ФРС теперь ожидают, что инфляция в этом году будет выше, чем предполагалось ранее, а экономический рост ниже.

По оценкам политиков, базовый показатель инфляции расходов на личное потребление (PCE) составит 2,8% в конце 2025 года по сравнению с бывшим показателем 2,5%. И теперь прогнозируется, что экономика США будет расти в годовом исчислении на 1,7% вместо 2,1%. Ожидается, что уровень безработицы вырастет с 4,3 до 4,4%.

Поддержать нефть: ФРС снизила базовую ставку США
В Америке считают, что инфляция почти побеждена

Ранее, 20 декабря 2024 года, сообщалось, что мировые центральные банки проявляют осторожность в монетарной политике из-за Трампа. Осторожность вызвана заявлением ФРС США по монетарной политике. Прогноз привел к распродажам биткоина, золота и укреплению доллара.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025