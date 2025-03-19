Ужесточение импортных пошлин привело к росту инфляционных ожиданий в США

Ужесточение импортных пошлин привело к росту инфляционных ожиданий в Соединенных Штатах. Об этом 19 марта заявил председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции центробанка страны, Джером Пауэлл.

В среду на пресс-конференции он заявил, что ФРС сосредоточилась на «отделении от шума» при оценке того, как политика президента США Дональда Трампа может повлиять на экономические перспективы.

«Нам не нужно спешить с корректировкой нашей политической позиции», — передает его слова Yahoo.

Уточняется, что ФРС удерживает стоимость заимствований на стабильном уровне в течение двух заседаний подряд, поддерживая базовую процентную ставку в диапазоне 4,25–4,5%. Пауза последовала за тремя последовательными снижениями ставок в конце 2024 года.

Центральный банк также объявил, что начнет замедлять темпы изъятия казначейских облигаций с его баланса начиная с апреля, сократив количество казначейских облигаций, разрешенных к списанию, с $25 млрд до $5 млрд. При этом ФРС сохранит темпы сокращения ипотечных ценных бумаг на $35 млрд в месяц.

Чиновники ФРС теперь ожидают, что инфляция в этом году будет выше, чем предполагалось ранее, а экономический рост ниже.

По оценкам политиков, базовый показатель инфляции расходов на личное потребление (PCE) составит 2,8% в конце 2025 года по сравнению с бывшим показателем 2,5%. И теперь прогнозируется, что экономика США будет расти в годовом исчислении на 1,7% вместо 2,1%. Ожидается, что уровень безработицы вырастет с 4,3 до 4,4%.

Ранее, 20 декабря 2024 года, сообщалось, что мировые центральные банки проявляют осторожность в монетарной политике из-за Трампа. Осторожность вызвана заявлением ФРС США по монетарной политике. Прогноз привел к распродажам биткоина, золота и укреплению доллара.