В Севастополе временно закрылся музей Крыма и Новороссии
В Севастополе с 19 марта по 22 апреля закроют для посещения музей Крыма и Новороссии. Там проведут технические работы и обновят экспозиции, сообщает пресс-служба комплекса «Новый Херсонес» в своих соцсетях.
В музее, в частности, внедрят интерактивные элементы, чтобы сделать посещение более информативным и увлекательным. Также все залы ожидает визуальное преображение, пишет ИА SevastopolMedia.
Музейно-храмовый комплекс «Новый Херсонес» открылся летом 2024 года. На площади более 24 га появились музеи, парк скульптур, античная усадьба, Монетный двор и другие объекты.