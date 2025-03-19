Футболисты сборной России разгромили Гренаду в товарищеском матче
Сборная России по футболу одержала победу в товарищеском матче над национальной командой Гренады. Матч состоялся в среду, 19 марта, на «ВТБ Арене» в Москве и завершился со счетом 5:0.
В первом тайме счет открыл на 16-й минуте полузащитник сборной Данил Пруцев. Защитник Арсен Адамов и нападающий Артем Дзюба забили на 42-й и 43-й минутах соответственно.
Во второй половине матча отметились Даниил Фомин (53-я минута) и Зелимхан Бакаев (60-я), пишет «Спорт-Экспресс».
36-летний Дзюба забил свой рекордный мяч и стал лучшим бомбардиром в истории национальной команды.
25 марта команда под руководством Валерия Карпина сыграет со сборной Замбии.
Российский футбольный союз (РФС) 13 марта сообщил, что Дзюба вошел в состав сборной России на товарищеские матчи против команд Гренады и Замбии. В последний раз он играл за сборную страны в июне 2021 года в матче чемпионата Европы против Дании.