Реклама
Прямой эфир
Мир
Трамп согласился работать над запросом Киева о поставке дополнительных систем ПВО
Мир
Глава РФПИ заявил о приближении к миру после обещания Зеленского прекратить огонь
Мир
В РФ заявили о приравнивании миротворцев Европы на Украине к вовлечению в конфликт
Мир
В США полиция окружила штаб-квартиру ЦРУ после сообщений о стрельбе у входа
Спорт
Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории сборной России по футболу
Мир
В Германии уличили ЦРУ в попытке скрыть архивы об убийстве Кеннеди
Мир
МИД заявил протест послу Молдавии в связи с блокадой дипмиссии РФ в Кишиневе
Мир
Прокуратура Финляндии подала апелляционную жалобу на приговор россиянину Тордену
Мир
Al Masirah сообщил об ударе США по йеменской столице Сане
Политика
В Госдуме отреагировали на удар ВСУ по нефтебазе на Кубани
Мир
Глава РФПИ указал на готовность администрации Трампа к диалогу с РФ
Происшествия
В Дагестане четыре человека погибли и шесть пострадали в ДТП с микроавтобусом
Экономика
Глава ВТБ Костин заявил о ненужности SWIFT
Спорт
Владелец «Вашингтон Кэпиталз» назвал Овечкина легендой хоккея
Мир
Арестованного мэра Стамбула обвинили в пособничестве терроризму и мошенничестве
Общество
В ХМАО мужчина избил ребенка за отказ курить
Общество
Из Суджанского района Курской области с 12 марта эвакуировали более 520 человек

Футболисты сборной России разгромили Гренаду в товарищеском матче

0
EN
Фото: СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Александр Федоров
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Сборная России по футболу одержала победу в товарищеском матче над национальной командой Гренады. Матч состоялся в среду, 19 марта, на «ВТБ Арене» в Москве и завершился со счетом 5:0.

В первом тайме счет открыл на 16-й минуте полузащитник сборной Данил Пруцев. Защитник Арсен Адамов и нападающий Артем Дзюба забили на 42-й и 43-й минутах соответственно.

Во второй половине матча отметились Даниил Фомин (53-я минута) и Зелимхан Бакаев (60-я), пишет «Спорт-Экспресс».

36-летний Дзюба забил свой рекордный мяч и стал лучшим бомбардиром в истории национальной команды.

25 марта команда под руководством Валерия Карпина сыграет со сборной Замбии.

«Считаю Дзюбу лучшим нападающим России последних лет»
Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев — о влиянии титулованного форварда на игру команды, победе над «Зенитом» и соперничестве с «Крыльями Советов»

Российский футбольный союз (РФС) 13 марта сообщил, что Дзюба вошел в состав сборной России на товарищеские матчи против команд Гренады и Замбии. В последний раз он играл за сборную страны в июне 2021 года в матче чемпионата Европы против Дании.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025