Выбил Дзюба: футболист стал лучшим бомбардиром в истории сборной

Товарищеский матч сборной России по футболу против Гренады оправдал ожидания публики в отношении исторического рекорда Артема Дзюбы — нападающий забил свой 31-й гол за национальную команду и побил рекорд по этому показателю Александра Кержакова. Наша сборная разгромила соперника со счетом 5:0.

Привлечь зрителей

Российский футбольный союз (РФС) сделал всё для того, чтобы за счет имени Дзюбы и ажиотажа вокруг его неожиданного вызова в сборную привлечь максимальное внимание к далеко не яркой афише в Москве. Гренада была не самым слабым соперником в истории игр России.

Даже за три года отстранения от международных соревнований у команды Валерия Карпина был спарринг послабее — в минувшем ноябре она разгромила дома Бруней со счетом 11:0, одержав самую крупную победу в своей истории. Та игра проходила в Краснодаре. Не избалованная постоянными приездами в свой город местная публика массово пришла тогда на стадион — посещаемость встречи составила более 26 тыс. зрителей. Годом ранее в Волгограде разгром нашими Кубы (8:0) вживую посмотрело более 40 тыс.

В Москве заманить зрителя на такого соперника было сложнее. Организаторы вовсю раскачивали историю с Дзюбой. За день до матча РФС организовал яркую совместную пресс-конференцию Артема и главного тренера сборной Валерия Карпина. Перед самым началом матча символический первый удар по мячу произвел предыдущий автор рекорда по голам за сборную России Александр Кержаков.

Незадолго до матча он походил по бровке и фотографировался с участвовавшим в разминке Дзюбой. Свой последний гол за сборную Кержаков забил в ворота Белоруссии в товарищеском матче (4:2) в июне 2015 года. Это был его 30-й мяч за национальную команду.

Шесть лет спустя его догнал по этому показателю Дзюба, реализовавший пенальти в матче чемпионате Европы против Дании (1:4). После того поражения сборная вылетела с Евро, что привело к отставке главного тренера Станислава Черчесова. Именно при нем Артем стал лидером национальной команды и главной ее звездой на домашнем чемпионате мира – 2018 и в отборе к Евро.

Сменивший Черчесова Валерий Карпин работал с Дзюбой в «Спартаке» в 2009–2013 годах. И тогда у них отношения не сложились. С этим принято связывать то, что до марта 2025 года Артем больше не вызывался в национальную команду. Но на прошлой неделе он попал в список. И за сутки до матча с Гренадой Карпин объявил, что Дзюба выведет команду на игру в качестве капитана.

На матч с Гренадой приехал и Станислав Черчесов, поздравивший Дзюбу с вызовом. В итоге на матч удалось привлечь более 15 тыс. зрителей. Многие из них пришли в футболках с фамилией Дзюбы на спине и отмечали, что на такой не очень яркий матч пришли из-за потенциального рекорда 36-летнего футболиста «Акрона».

Исторический момент

Гренада на 10 строчек выше Брунея в таблице коэффициентов ФИФА. Она находится на 174-м месте. Если с Брунеем Россия вела в счете уже к 10-й минуте, то Гренада посопротивлялась. Учитывая наличие большого количества высокорослых и физически крепких футболистов, этой команде удавалось навязывать борьбу России и не давать Дзюбе демонстрировать свой ключевой козырь — игру головой.

Но на 16-й минуте Данил Пруцев сумел открыть счет. А на 28-й минуте едва не состоялся исторический рекорд, когда после скидки Максима Глушенкова Дзюба бил в упор головой. Мяч после отскока от вратаря Гренады мог пересечь ленточку, но защитник гостей выбил его из пустых ворот. На 42-й минуте Арсен Адамов удвоил преимущество России, а через минуту случилось то, ради чего большинство людей смотрели этот матч, — Дзюба принял мяч от Алексея Батракова на подступах штрафной площади, где не оказалось никого из соперников, немного прошел вперед и отправил его в дальний угол.

Когда диктор объявлял автора третьего гола, рев трибун был такой, будто заполнена вся 35-тысячная «ВТБ Арена». После перерыва Дзюба отметился еще и голевой передачей — с нее на 53-й минуте забил Даниил Фомин. На исходе первого часа игры пятый мяч в составе России забил Зелимхан Бакаев.

А на 66-й минуте под аплодисменты трибун Дзюба покинул поле — его заменил Иван Сергеев. В оставшееся время наши имели еще несколько моментов для взятия ворот, но счет так и не изменился. В самом конце за национальную команду дебютировал молодой защитник грозненского «Ахмата» Турпал-Али Ибишев.

— Поскольку Артём забил третий гол нашей команды в конце первого тайма, у меня эмоций уже не было — был сконцентрирован на том, чтобы доиграть до перерыва без пропущенных голов, — рассказал «Известиям» вратарь сборной России Евгений Латышонок. — Но, разумеется, все порадовались за него, что он побил этот рекорд. Я впервые с ним оказался в одной команде — впечатления только положительные. Очень позитивный человек, много интересных историй рассказывал — просто суперположительные эмоции оставил. Хороший человек, а то, что он сильный футболист, — все это и так знали. Перед стартовым свистком собрал нас в кругу и произнёс речь на правах капитана — обычные напутственные слова перед игрой. И по ходу матча вёл себя как лидер, заводил нас, мотивировал. В итоге и у нас результат хороший в виде разгромной победы, и он забил гол, сделал голевой пас, добившись этого рекорда.

Следующий матч Россия проведет 25 марта на той же «ВТБ Арене» в Москве. Соперником будет Замбия.