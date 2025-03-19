Кошка Муся из «Ласточкина гнезда» готовится к новым анализам
Кошка Муся, которую сбросил с огромной высоты посетитель дворца «Ласточкино гнездо» в Ялте, пока находится в клинике. Животное ждет пересдачи анализов, рассказала волонтер Екатерина Гуренкова корреспонденту ИА SevastopolMedia в среду, 19 марта.
По словам женщины, дальнейшие действия ветеринаров зависят исключительно от здоровья Муси. Вскоре после прибытия кошки в клинику у нее обнаружили хрипы в легких из-за нахождения в воде и на холодном воздухе, но с ними удалось справиться.
Ранее волонтер передала в клинику постель для Муси. Новая лежанка пришлась животному по вкусу, как и вареная форель.
В конце февраля пушистый талисман замка сбросил со смотровой площадки турист, после чего она три дня провела на скалах без еды и воды. Кошку искали добровольцы и уже было признали погибшей, но все-таки нашли в одной из расщелин в 10 м от воды. Со скал ее снимали спасатели со спецснаряжением.