Сезон дорожного ремонта в Липецке стартует с улиц Баумана и Ковалева
В Липецке новый сезон дорожных работ стартует с улиц Баумана и Ковалева. Как сообщает GOROD48, подрядчика пока удерживают ночные заморозки.
По данным издания, на улице Баумана запланирован ремонт верхнего слоя асфальта. Работы пройдут на участке от остановки «Мост» до знака «Ситовка» протяженностью 1,8 км.
На улице Ковалева будет отремонтирован отрезок от дома 1 до дома 126. Дорогу обновят в местах, которые не попали в ремонт большими картами в прошлом году.
Подрядчиком на обоих объектах выступает «Инфинити Групп». От начала работ его удерживают ночные заморозки, а пока рабочие выставляют знаки, оповещающие о скором ремонте.