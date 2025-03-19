Политолог усомнился в возможности договориться с Зеленским
Политолог Дмитрий Журавлев заявил, что удар по кубанской нефтебазе в очередной раз демонстрирует, что режим президента Украины Владимира Зеленского в принципе не является договороспособным.
«Это великолепное доказательство того, что договоренности с ним смысла не имеют. Потому что Украина, как всегда, никакие договоренности выполнять не будет. Как господин Трамп собирается их к этому принудить — для меня пока загадка», — отметил политолог в беседе с aif.ru в среду, 19 марта.
В целом реакцию украинского лидера на вчерашние телефонные переговоры президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа эксперт оценил как «сдержанно-злобную». По его мнению, выполнять Зеленский ничего не собирается, и договариваться с ним и украинской властью в целом ни о чем нельзя, потому что там отсутствуют ответственные люди.
«Им надо что-то ляпнуть, потом ничего не выполнять. <…> Праздник непослушания в детсаду», — заключил Журавлев.
Ранее 19 марта Вооруженные силы Украины совершили преднамеренную атаку дронами по энергообъекту в станице Кавказская Краснодарского края после согласия российского лидера с идеей президента США об отказе от ударов по объектам энергетической инфраструктуры. После атаки на объекте произошло возгорание, пишет НСН. В результате был поврежден трубопровод, уточняет РИАМО. К вечеру площадь пожара превысила 4,2 тыс. кв. м. В тушении пожара задействованы 357 человек и 140 единиц техники, отмечает RT. Никто не пострадал, сообщает ИА Регнум.
Как уточняет сайт kp.ru, сразу после атаки сработала система тушения и охлаждения.