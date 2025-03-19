Липецкие власти направят на проектирование еще одного аэротенка до 90 млн рублей
В Липецке объявили о поиске подрядчика на разработку проекта строительства пятого аэротенка на очистных городских сооружениях. Максимальную стоимость проектно-изыскательных работ власти оценили в 90 млн рублей, сообщает GOROD48 со ссылкой на документацию.
Заказчиком выступает управление строительства администрации города. Выбранный подрядчик должен предоставить ему всю разработанную и уже согласованную документацию к 1 апреля 2026 года, разбив работы на три этапа.
Так, первый этап необходимо завершить к 6 июля 2025 года. Специалистам предстоит выполнить предпроектное обследование существующих объектов и провести все необходимые инженерные изыскания, в том числе экологические, а также разработать и согласовать основные технологические решения.
На втором этапе подрядчик должен разработать непосредственно проект строительства и согласовать его, а после получить положительное заключение государственной экологической экспертизы. Выполнить этот шаг, как и третий, включающий передачу проекта заказчику, необходимо до 1 апреля 2026 года.
Издание уточняет, что только после этого власти начнут искать подрядчика на строительство дополнительного, пятого по счету, аэротенка — огромного бетонного резервуара, в котором происходит очистка сточных вод.
Модернизацией липецких очистных сооружений занимается по концессии ООО «РВК-Липецк», общая стоимость работ составляет 5,5 млрд рублей. Изначально проект не подразумевал строительства пятого аэротенка, но в ходе работ выяснилось, что обойтись без него нельзя.