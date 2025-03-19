Форум «Россия, Индия и Африка» открылся в Москве
В Москве 19 марта состоялось открытие международного форума «Россия, Индия, Африка: уроки прошлого и перспективы будущего». В рамках мероприятия официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила об укреплении сотрудничества между странами, которые присутствовали на форуме.
«Взаимодействие в сфере экономики и инвестиций позволит укрепить финансовое сотрудничество между нашими странами и снизить зависимость от внешних факторов», — сказала Захарова.
Со своей стороны зампредседателя комитета Государственной думы (ГД) РФ по науке и высшему образованию Екатерина Харченко отметила, что помимо стран Африки и Индии форум посетили представители из Китая. По ее словам, страны активно интересуются образованием и научными исследованиями России.
«Россия укрепляет гуманитарные связи, в том числе в сфере науки и образования, со странами Африки и, конечно, с нашими друзьями из Индии. И сегодняшняя площадка — один из прекрасных способов усилить коммуникации между активными, неравнодушными, профессиональными людьми именно в гуманитарной сфере», — рассказала Харченко «Известиям».
В январе этого года президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва и Нью-Дели будут вместе наращивать плодотворное двустороннее партнерство. Глава государства указал, что взаимовыгодное партнерство отвечает коренным интересам народов двух стран и развивается в рамках строительства справедливого многополярного миропорядка. Путин добавил, что отношения России и Индии — это особо привилегированное стратегическое сотрудничество.