Реклама
Прямой эфир
Мир
Трамп согласился работать над запросом Киева о поставке дополнительных систем ПВО
Мир
Глава РФПИ заявил о приближении к миру после обещания Зеленского прекратить огонь
Мир
В РФ заявили о приравнивании миротворцев Европы на Украине к вовлечению в конфликт
Мир
В США полиция окружила штаб-квартиру ЦРУ после сообщений о стрельбе у входа
Спорт
Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории сборной России по футболу
Мир
В Германии уличили ЦРУ в попытке скрыть архивы об убийстве Кеннеди
Мир
МИД заявил протест послу Молдавии в связи с блокадой дипмиссии РФ в Кишиневе
Мир
Прокуратура Финляндии подала апелляционную жалобу на приговор россиянину Тордену
Мир
Al Masirah сообщил об ударе США по йеменской столице Сане
Политика
В Госдуме отреагировали на удар ВСУ по нефтебазе на Кубани
Мир
Глава РФПИ указал на готовность администрации Трампа к диалогу с РФ
Происшествия
В Дагестане четыре человека погибли и шесть пострадали в ДТП с микроавтобусом
Экономика
Глава ВТБ Костин заявил о ненужности SWIFT
Спорт
Владелец «Вашингтон Кэпиталз» назвал Овечкина легендой хоккея
Мир
Арестованного мэра Стамбула обвинили в пособничестве терроризму и мошенничестве
Общество
В ХМАО мужчина избил ребенка за отказ курить
Общество
Из Суджанского района Курской области с 12 марта эвакуировали более 520 человек

Форум «Россия, Индия и Африка» открылся в Москве

0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

В Москве 19 марта состоялось открытие международного форума «Россия, Индия, Африка: уроки прошлого и перспективы будущего». В рамках мероприятия официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила об укреплении сотрудничества между странами, которые присутствовали на форуме.

«Взаимодействие в сфере экономики и инвестиций позволит укрепить финансовое сотрудничество между нашими странами и снизить зависимость от внешних факторов», — сказала Захарова.

Со своей стороны зампредседателя комитета Государственной думы (ГД) РФ по науке и высшему образованию Екатерина Харченко отметила, что помимо стран Африки и Индии форум посетили представители из Китая. По ее словам, страны активно интересуются образованием и научными исследованиями России.

«Россия укрепляет гуманитарные связи, в том числе в сфере науки и образования, со странами Африки и, конечно, с нашими друзьями из Индии. И сегодняшняя площадка — один из прекрасных способов усилить коммуникации между активными, неравнодушными, профессиональными людьми именно в гуманитарной сфере», — рассказала Харченко «Известиям».

Полезный континент: Путин заявил о хороших заделах для проектов с Гвинеей-Бисау
Президент этой республики впервые прибыл в Москву с госвизитом — страна заинтересована в привлечении российских инвестиций

В январе этого года президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва и Нью-Дели будут вместе наращивать плодотворное двустороннее партнерство. Глава государства указал, что взаимовыгодное партнерство отвечает коренным интересам народов двух стран и развивается в рамках строительства справедливого многополярного миропорядка. Путин добавил, что отношения России и Индии — это особо привилегированное стратегическое сотрудничество.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025