Трамп согласился работать над запросом Киева о поставке дополнительных систем ПВО
Президент США Дональд Трамп выразил готовность сотрудничать с украинским лидером Владимиром Зеленским над его запросом о поставке Киеву дополнительных систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом 19 марта сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт со ссылкой на совместное заявление госсекретаря США Марко Рубио и помощника американского лидера по национальной безопасности Майка Уолтца.
Зеленский обратился с просьбой к Трампу о дополнительных поставках средств ПВО, которые бы включали зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot.
«Президент Зеленский запросил дополнительные системы ПВО <...> в частности, системы Patriot, и президент Трамп согласился работать с ним над тем, что имеется, в особенности в Европе», — заявила Ливитт на брифинге.
В этот же день Трамп рассказал об итогах телефонного разговора с Зеленским. По его словам, он длился около часа.