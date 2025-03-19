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МИД заявил протест послу Молдавии в связи с блокадой дипмиссии РФ в Кишиневе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Послу Молдавии в Москве Лилиану Дарию был заявлен решительный протест в связи с блокадой российской дипмиссии в Кишиневе. Об этом в среду, 19 марта, сообщили в МИД РФ.

Уточняется, что ранее в среду представителями молдавских силовых структур в течение нескольких часов была полностью заблокирована территория российского посольства в связи с якобы полученные ими сообщения о минировании загранучреждения.

«Дарию со стороны МИД России был незамедлительно заявлен решительный протест и адресовано требование о скорейшем снятии провокационной блокады российской дипмиссии в Кишиневе», — говорится в заявлении ведомства.

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Ранее в этот день сообщалось, что молдавская полиция проверяет сообщения о минировании посольства РФ в Кишиневе. Представитель посольства Даниил Захаров, в свою очередь, заявил, что в диппредставительстве видели сообщения СМИ, однако подтверждения от властей не получали.

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