МИД заявил протест послу Молдавии в связи с блокадой дипмиссии РФ в Кишиневе
Послу Молдавии в Москве Лилиану Дарию был заявлен решительный протест в связи с блокадой российской дипмиссии в Кишиневе. Об этом в среду, 19 марта, сообщили в МИД РФ.
Уточняется, что ранее в среду представителями молдавских силовых структур в течение нескольких часов была полностью заблокирована территория российского посольства в связи с якобы полученные ими сообщения о минировании загранучреждения.
«Дарию со стороны МИД России был незамедлительно заявлен решительный протест и адресовано требование о скорейшем снятии провокационной блокады российской дипмиссии в Кишиневе», — говорится в заявлении ведомства.
Ранее в этот день сообщалось, что молдавская полиция проверяет сообщения о минировании посольства РФ в Кишиневе. Представитель посольства Даниил Захаров, в свою очередь, заявил, что в диппредставительстве видели сообщения СМИ, однако подтверждения от властей не получали.
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