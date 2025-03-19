Украина не собирается участвовать ни в каких западных усилиях по заключению мира с Россией. Об этом 19 марта заявил австрийский геополитический аналитик Патрик Поппель.

«Конечно, это совершенно понятно. Я имею в виду, с самого начала было ясно, что Украина не будет участвовать ни в каких западных усилиях по заключению перемирия. Людей на Украине просто на протяжении многих лет накручивали», — сказал Поппель.

По его словам, несмотря на то, что США и РФ постепенно приходят к взаимному согласию, Украина этого не делает. И такое поведение Киева эксперт назвал абсурдным.

Поппель также отметил, что страны Запада и дальше продолжат поставлять оружие и поддерживать финансовой помощью Украину.

«Украина действительно верит, что она в одиночку сможет победить в большом конфликте с Россией. Это довольно абсурдно», — подытожил геополитический аналитик.

Телефонный разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа состоялся вечером 18 марта. В ходе переговоров стороны обменялись мнениями по ситуации на Украине, а также обсудили широкий спектр направлений, по которым США и РФ могли бы наладить взаимодействие.

После согласия российского лидера с идеей президента США об отказе от ударов по объектам энергетической инфраструктуры Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили преднамеренную атаку дронами по энергообъекту в станице Кавказская Краснодарского края, в результате произошло возгорание. Позднее сообщалось, что площадь пожара на нефтебазе выросла до 4250 кв. м.

Позднее 19 марта Трамп провел телефонные переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским. По словам американского президента, разговор был «очень хорошим».