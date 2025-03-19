В Германии уличили ЦРУ в попытке скрыть архивы об убийстве Кеннеди

У США были структуры в спецслужбах, которым было важно держать документы по делу Джона Кеннеди в секрете на протяжении долгих лет. Об этом в среду, 19 марта, «Известиям» рассказал член палаты депутатов Берлина Гуннар Линдеманн.

Он сообщил, что документы по делу об убийстве 35-го президента США были рассекречены буквально в среду, и теперь историкам предстоит заняться этими документами, изучить их и разобраться, кто и в какой степени мог быть причастен к этому преступлению.

«Ожидается, что также будут рассекречены дополнительные документы по делу об убийстве [общественного деятеля] Мартина Лютера Кинга и по делу об убийстве брата [Роберта] Кеннеди. Это, конечно, займет некоторое время, потому что материалов очень много, и потребуется время, чтобы всё это тщательно и однозначно проверить», — добавил член палаты депутатов.

Линдеманн также указал на подозрения относительно причастности ЦРУ в этих убийствах.

«Всё это предстоит еще проанализировать. Очевидно, по крайней мере, что в США были структуры в спецслужбах, которым было крайне важно держать эти документы в секрете на протяжении долгих лет, чтобы население ничего об этом не знало. Что, конечно, только усиливает подозрение в возможной причастности ЦРУ», — сказал он.

По словам Линдеманна, если смотреть со стороны, в истории, где Кеннеди убивают, а убийцу ликвидируют через два дня, то всё это очень похоже на операцию спецслужб.

Ранее в этот день Национальный архив США по распоряжению президента страны Дональда Трампа опубликовал рассекреченные документы об убийстве Кеннеди, его брата политика Роберта и активиста за права темнокожих Мартина Лютера Кинга. Коллекция состоит более чем из 6 млн страниц записей, фотографий, кинофильмов, звукозаписей и артефактов.

Внук погибшего лидера Джек Шлоссберг заявил, что крупным американским СМИ не следует освещать публикацию новых рассекреченных документов об этом убийстве.