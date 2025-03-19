Глава РФПИ заявил о приближении к миру после обещания Зеленского прекратить огонь
На пути к мирному урегулированию украинского конфликта произошел прогресс. Об этом 19 марта сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
«Хороший прогресс на пути к миру», — написал он в соцсети X (бывший Twitter).
Соответствующим образом Дмитриев прокомментировал обещание президента Украины Владимира Зеленского поддержать предложение американского лидера Дональда Трампа прекратить удары по объектам энергетической инфраструктуры.
Ранее в этот день президенты Украины и США провели телефонный разговор. По словам Трампа, переговоры длились около часа, большая часть была посвящена обсуждению его беседы с президентом РФ Владимиром Путиным. Американский лидер назвал разговор с Зеленским очень хорошим.
Телефонный разговор президентов России и США состоялся вечером 18 марта. В ходе переговоров Владимир Путин поддержал идею Трампа о взаимном отказе РФ и Украины от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней и сразу дал военным Вооруженных сил (ВС) России соответствующую команду.