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В ХМАО мужчина избил ребенка за отказ курить
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В ХМАО мужчина избил ребенка за отказ курить

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Фото: МВД РФ
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В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) задержали мужчину по подозрению в избиении девятилетнего ребенка. Об этом 19 марта сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

На кадрах, попавших в Сеть, видно, как мальчик отказался от курения электронной сигареты, после чего мужчина набросился на него с ремнем.

По данным Волк, анонимное сообщение об издевательствах над ребенком поступило на горячую линию регионального управления МВД.

«Полицейские в кратчайшие сроки установили личность злоумышленника. Им оказался 25-летний сожитель матери ребенка. В настоящее время мужчина задержан и доставлен в отдел полиции», — отметила представитель ведомства в своем Telegram-канале.

Мужчина заявил, что обнаружил вейп в куртке мальчика, а происходящее на кадрах объяснил тем, что ребенок его разозлил.

Собранные сотрудниками полиции материалы были направлены в следственное управление Следственного комитета (СК) России по ХМАО для принятия процессуального решения, подчеркнула Волк.

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Ранее, 2 марта, в Перми прохожие спасли мальчика, которого избивал отчим. На кадрах видно, что ребенок в слезах выбежал из своей квартиры без теплой одежды. Он рассказал очевидцам, что отчим был пьян и избивал его и мать. Мужчина настиг ребенка, когда тот пытался спрятаться в подъезде.

Следственное управление СК РФ по региону 3 марта сообщило, что по факту избиения ребенка отчимом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ («Истязание несовершеннолетнего»).

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