Уровень воды в реке в Минусинске Красноярского края перестал повышаться

В городе Минусинске Красноярского края, где произошел разрыв земляной насыпи, перестал повышаться уровень воды в вышедшей из берегов реке. Об этом 19 марта сообщил глава города Дмитрий Меркулов.

«По данным специалистов, уровень воды в Минусинке не повышается, а местами наблюдается снижение», — написал он в социальной сети «ВКонтакте».

Немногим ранее он отмечал, что работа по эвакуации жителей домов, где есть угроза подтопления, продолжается.

По его данным, в Минусинск была направлена дополнительная помощь, в числе которой 50 сотрудников МЧС и восемь единиц техники, включая плавсредства.

В этот же день в прокуратуре региона сообщили, что в городе подтоплено 13 придомовых территорий.Там добавили, что оттуда были эвакуированы 22 человека, из них шесть — дети. Меркулов также сообщил, что в связи с поступлением воды после прорыва дамбы перекрыты два моста.