Военный эксперт назвал вредным для европейцев оборонный план фон дер Ляйен

Оборонный план главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на €800 млрд «Готовность-2030» может навредить европейцам, поскольку Брюсселю придется урезать траты на социальные программы. Эта инициатива несет антироссийский характер, потому что только методом запугивания якобы общим врагом европейские чиновники смогут получить средства налогоплательщиков. Об этом 19 марта заявил «Известиям» заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В. Плеханова, военный эксперт Андрей Кошкин.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 18 марта заявила, что Европа к 2030 году должна иметь сильную оборону, для этого необходимо перевооружение и развитие возможностей для надежного сдерживания. В частности, для этого следует увеличить инвестиции в производство систем противовоздушной и противоракетной обороны, а также всех современных типов дронов и антидроновых систем.

«Евросоюз заинтересован в том, чтобы произвести милитаризацию Европы и объединить ее против Российской Федерации. И, конечно же, Урсула фон дер Ляйен занимает одну из ведущих ролей в этом неблагородном деле для Европейского континента. Но при этом эти цифры, они реальны. Но при этом надо, конечно, сократить социальные программы, в определенной степени перенаправить средства на военные нужды. Пострадают народы европейских государств», — пояснил Кошкин.

По его мнению, в Брюсселе продолжат заявлять о повышении обороноспособности ЕС и помощи Украине, однако сможет ли альянс в полной мере осуществлять эти задачи одновременно — вопрос открытый.

«Другим способом, кроме как запугиванием общим врагом, ЕС не сможет собрать деньги. Тем более, они же не на благородные цели собирают, а на войну. Именно так во все времена было. Европа 450 лет воевала, захватывала, для нее это всё весьма реальные технологии, которыми она пользовалась для того, чтобы расширять свое влияние в мире и обогащаться за счет ограбления других государств», — заключил собеседник издания.

Ранее, 11 марта, в ходе пленарной сессии Европарламента в Страсбурге фон дер Ляйен заявила, что оборонная промышленность Евросоюза (ЕС) значительно отстает от российской, поэтому необходимо ускорить милитаризацию. По ее словам, Россия тратит больше на военные расходы, чем вся Европа, где наблюдается низкое производство. Она заявила, что страны ЕС должны тратить на оборонные расходы более 3% ВВП.