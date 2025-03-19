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В Сербии утвердили отставку премьера Вучевича после трагедии в Нови-Саде

РТС: в Сербии утвердили отставку премьер-министра Вучевича
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Фото: TASS/EPA/ANDREJ CUKIC
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Парламент Сербии принял отставку премьер-министр страны Милоша Вучевича. Об этом 19 марта сообщает телеканал РТС.

«Депутаты сербского парламента сегодня проголосовали по оставшимся 12 из 70 пунктов повестки дня первой сессии очередной весенней сессии. Подтверждена отставка премьер-министра Милоша Вучевича», — указано в заявлении.

Глава правительства Сербии Вучевич подал в отставку 28 января прошлого года на фоне протестов и раскола в обществе. По его словам, трагедия с обрушением козырька на вокзале в городе Нови-Саде бросила на правительство тень.

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Навес железнодорожного вокзала обрушился в городе Нови-Саде 1 ноября прошлого года. В результате ЧП погибли 14 человек. Власти Сербии объявили 2 ноября днем траура по погибшим.

После случившегося, 4 ноября 2024 года, министр строительства, транспорта и инфраструктуры Сербии Горан Весич решил покинуть свою должность. Президент Сербии Александр Вучич в том же месяце заявил, что эта отставка — «только начало» и в ближайшем будущем в стране пройдет череда увольнений.

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