Видео. Из Суджанского района Курской области с 12 марта эвакуировали более 520 человек

Видео. Из Суджанского района Курской области с 12 марта эвакуировали более 520 человек

2025-03-19T19:00:02+03:00

2025-03-19T19:00:09+03:00

2025-03-19T19:00:09+03:00

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