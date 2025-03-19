Видео. В Китае представили человекоподобного робота с ИИ за $27,5 тыс.

Видео. В Китае представили человекоподобного робота с ИИ за $27,5 тыс.

2025-03-19T18:57:05+03:00

2025-03-19T18:58:10+03:00

2025-03-19T18:58:10+03:00

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