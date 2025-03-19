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Политолог оценил итоги переговоров Путина и Трампа

Политолог Асафов: человеческая история меняется на фоне переговоров Путина и Трампа
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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Переговоры президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа стали важным этапом развития отношений Москвы и Вашингтона, во время таких событий меняется человеческая история. Таким мнением с «Известиями» 19 марта поделился политолог Александр Асафов.

«Мы видим, что пока достигнуты договоренности по ряду важных, но не каких-то огромных достижений, но так и должно быть. Этот процесс должен идти такими шагами, в том числе затрагивающими не только вопросы украинского кризиса, но и сферу гуманитарного и спортивного сотрудничества, и повестку других регионов, например Ближнего Востока», — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что важен вектор реализации итогов этих переговоров, однако уже сейчас заметно, что, несмотря на достаточно агрессивные декларации ранее, ситуация меняется.

«[Политические] позиции формируются в том числе и на земле, в том числе и на поле боя. Это влияет и на подвижность американской позиции, и на отсутствие позиции европейской, к которой просто никто не прислушивается», — заключил собеседник издания.

Телефонный разговор Путина и Трампа и мировая реакция. Главное

Вечером 18 марта состоялся телефонный разговор Путина и Трампа. В ходе переговоров стороны обменялись мнениями по ситуации на Украине, а также обсудили широкий спектр направлений, по которым США и РФ могли бы наладить взаимодействие.

На следующий день, отвечая на просьбу журналиста подтвердить информацию Уиткоффа о продолжении переговоров России и США в Саудовской Аравии, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что даты следующих двусторонних контактов будут согласованы в ближайшие дни.

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