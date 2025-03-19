Минобороны показало кадры с возвращенными из плена бойцами ВС РФ

Минобороны России опубликовало кадры возвращения российских военнослужащих из плена Вооруженных сил Украины (ВСУ) в рамках обмена, состоявшегося 19 марта.

На видео бойцы садятся в автобус и благодарят за освобождение. Посредничество при возвращении российских военных оказали Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

Ранее в этот день сообщалось, что с подконтрольной Украине территории были возвращены 175 военнослужащих Вооруженных сил (ВС) России. Взамен переданы 175 военнопленных ВСУ. Также Москва передала Киеву 22 тяжелораненых военнопленных, которые нуждаются в срочном лечении.