Арестованного мэра Стамбула обвинили в пособничестве терроризму и мошенничестве

Главная прокуратура Стамбула проводит два расследования в контексте ареста оппозиционного мэра города Экрема Имамоглу, выданы ордеры на задержание 106 подозреваемых. В ходе одного из расследований прокуроры выдвинули подозрения указанным лицам в пособничестве террористической организации, говорится в поступившем 19 марта «Известиям» комментарии министра юстиции страны Йылмаза Тунча, переданным отделом прессы посольства Турции в Москве.

«В рамках расследования, проводимого со стороны Бюро по расследованию террористических преступлений, выдан ордер на задержание семи человек, включая мэра муниципалитета Стамбула [Имамоглу]. Утверждается, что подозреваемые совершили преступление, заключающееся в пособничестве террористической организации», — говорится в тексте.

Второе расследование ведет Бюро по расследованию организованной преступности Турции. Ведомство выдало ордера на задержание 100 подозреваемых, включая Имамоглу. Утверждается, что подозреваемые замешаны во взяточничестве, вымогательстве, сговоре на торгах, мошенничестве и незаконном «получении персональных данных в рамках преступной организации с целью получения прибыли».

К материалам расследования прилагаются отчеты MASAK (Совета по расследованию финансовых преступлений при минфине страны), налоговые экспертизы, отчеты о депозитах, свидетельские показания и другие доказательства.

Как подчеркнул глава минюста Турции, страна является правовым государством, в котором, согласно ст. 9 конституции, все равны перед законом и «никакие привилегии не могут быть предоставлены никому или какой-либо группе». Согласно ст. 157 уголовного кодекса страны, процесс расследования на данный момент является конфиденциальным.

Правоохранительным органам выдали ордер на задержание Имамоглу ранее в этот день. По данным газеты Sabah, всего было выдано около 100 ордеров на арест. СМИ отмечает, что в отношении стамбульской мэрии начата антикоррупционная операция. Она касается проведения городских тендеров, а также выяснения подробностей взаимодействия оппозиционных чиновников с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана. Также сообщается, что в домах Имамоглу и его советника по связям с прессой Мурата Онгуна проходят обыски.