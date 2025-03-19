Из Суджанского района Курской области с 12 марта эвакуировали более 520 человек

Из Суджанского района Курской области с момента освобождения Суджи были эвакуированы 525 человек. Об этом 19 марта сообщило МЧС России.

«С 12 марта с приграничной территории вывезены 525 человек. В 67 пунктах временного размещения в Курской области находятся порядка 6,5 тыс. человек», — указано в Telegram-канале ведомства.

Указывается, что эвакуированные граждане обеспечены всем необходимым. В пунктах временного размещения с ними ежедневно работают психологи МЧС. Помимо этого, ведомство занимается доставкой гуманитарной помощи в Курскую область.

«С августа 2024 года в регион 360 колоннами, в том числе спасательных центров МЧС России, доставлено 7700 т гуманитарного груза», — отметили в министерстве.

13 марта российские военные рассказали об эвакуации жителей после освобождения села Казачья Локня. Вывоз проходит в сложных условиях: местность из-за весенней распутицы труднопроходима, а трасса по-прежнему опасна.