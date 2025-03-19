В Венгрии мэр города насмерть сбил велосипедиста

Мэр города Сигетуйфалу в центральной части Венгрии Карой Талигас на машине насмерть сбил велосипедиста, в результате чего 47-летний мужчина скончался от полученных травм. Об этом 19 марта сообщает новостной портал Telex.

По данным портала, ДТП произошло вечером 16 марта. Велосипедист почти доехал до своей деревни, когда его сбила машина. Спасти пострадавшего прибывшем на помощь врачам не удалось, сказано в публикации.

Полиция сообщила, что Талигас, предположительно, был пьян, однако необходимые тесты пока не были проведены.

«Обстоятельства происшествия расследуются главным управлением полиции округа Пешт с привлечением экспертов в рамках уголовного расследования», — приводит портал слова сотрудников полиции.

Талигас признает, что был участником ДТП, однако в то же время он отрицает, что находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Он продолжит работу в качестве мэра до завершения полицейского расследования, пишет портал.

В декабре прошлого года газета New York Post сообщила о том, что такси сбило группу пешеходов возле магазина Macy's на Манхэттене в Рождество, из-за чего пострадали пять человек и один ребенок. Уточнялось, что водитель такси, вероятно, почувствовал себя плохо и потерял контроль над автомобилем.