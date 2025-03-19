Реклама
Прямой эфир
Общество
Уровень воды в реке в Минусинске Красноярского края перестал повышаться
Мир
Келин заявил об отсутствии у России стремления вновь стать частью G8
Политика
Военный эксперт назвал вредным для европейцев оборонный план фон дер Ляйен
Общество
Путин указал на особое значение сплоченности общества и стабильности государства
Политика
Депутат от «Новых людей» предложила рассчитывать расходы чиновников с помощью ИИ
Мир
Национальный архив США опубликовал документы об убийстве президента Кеннеди
Мир
Политолог назвал условие для включения ЕС в диалог по украинскому конфликту
Общество
В Архангельском районе Башкирии из-за паводка введен режим ЧС
Мир
Министр обороны Израиля сообщил о скорой эвакуации мирного населения из Газы
Общество
Бедроса Киркорова похоронят на Троекуровском кладбище в Москве
Общество
Площадь пожара на нефтебазе на Кубани выросла до 4,25 тыс. кв. м
Мир
Пашинян сообщил о готовности подписать мирный договор с Азербайджаном
Экономика
Глава ВТБ Костин заявил о ненужности SWIFT
Политика
Для отслуживших срочников хотят исключить испытательный срок при трудоустройстве на работу
Мир
Арестованного мэра Стамбула обвинили в пособничестве терроризму и мошенничестве
Общество
Следователи установили местонахождение пропавшей в Ачинске школьницы
Общество
Из Суджанского района Курской области с 12 марта эвакуировали более 520 человек

В Венгрии мэр города насмерть сбил велосипедиста

0
EN
Фото: TASS/DPA/Oliver Berg
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Мэр города Сигетуйфалу в центральной части Венгрии Карой Талигас на машине насмерть сбил велосипедиста, в результате чего 47-летний мужчина скончался от полученных травм. Об этом 19 марта сообщает новостной портал Telex.

По данным портала, ДТП произошло вечером 16 марта. Велосипедист почти доехал до своей деревни, когда его сбила машина. Спасти пострадавшего прибывшем на помощь врачам не удалось, сказано в публикации.

Полиция сообщила, что Талигас, предположительно, был пьян, однако необходимые тесты пока не были проведены.

«Обстоятельства происшествия расследуются главным управлением полиции округа Пешт с привлечением экспертов в рамках уголовного расследования», — приводит портал слова сотрудников полиции.

Талигас признает, что был участником ДТП, однако в то же время он отрицает, что находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Он продолжит работу в качестве мэра до завершения полицейского расследования, пишет портал.

Оставили в продленке: почему Венгрия не наложила вето на антироссийские санкции
Главы МИД ЕС обсудили дальнейшее давление на Россию и отношения с США при Трампе

В декабре прошлого года газета New York Post сообщила о том, что такси сбило группу пешеходов возле магазина Macy's на Манхэттене в Рождество, из-за чего пострадали пять человек и один ребенок. Уточнялось, что водитель такси, вероятно, почувствовал себя плохо и потерял контроль над автомобилем.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025